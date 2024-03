Muti apre a Jesi e Ascoli celebrazioni 250/o Spontini

E' un programma scelto personalmente da Riccardo Muti quello che il 16 marzo prossimo sul podio dell'Orchestra Giovanile Cherubini, lo vedrà dirigere al Teatro Pergolesi di Jesi (Ancona) e il giorno dopo al Ventidio Basso di Ascoli Piceno i concerti inaugurali delle celebrazioni per il 250/o della nascita di Gaspare Spontini. La scaletta comprende lo Stabat Mater di Pergolesi, cantato dalle sorelle Caterina e Margherita Maria Sala, e le arie 'No, Re del Cielo' dall'opera Agnese di Hohenstaufen e 'Toi que j'implore avec effroi' da La Vestale eseguite dal soprano Lidia Fridman, assieme all'ouverture orchestrale della Vestale. Un omaggio ha detto Muti, benefattore delle Opere Pie Spontini e cittadino onorario di Maiolati Spontini, "a due giganti della musica nati nelle Marche a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro (il primo a Jesi, il secondo a Maiolati, ndr)".

Il programma delle celebrazioni proseguirà nel corso dell'anno con due nuove produzioni operistiche della Fondazione Pergolesi Spontini: a ottobre la tragédie-lyrique La Vestale e a novembre la prima esecuzione assoluta in tempi moderni del melodramma buffo I quadri parlanti. Gli appuntamenti principali verranno costantemente affiancati da attività didattiche e divulgative dedicate a tutta la cittadinanza, a partire dai più giovani, fra cui a luglio gli "Spontini Days", giornate che ricalcano lo spirito spontiniano più autentico, e a settembre "Il Concerto spirituale", nel quale Leonora Armellini donerà la sua musica al Centro Clinico NeMO di Ancona, dedicato alla cura e alla ricerca per i bambini e gli adulti con patologie neuromuscolari e neurodegenerative. In cartellone anche simposi e convegni scientifici internazionali e, in chiusura, la presentazione della revisione musicologica dell'opera magica Alcidor, prevista a dicembre a Parigi.



