L'ospedale di Torrette di Ancona diventa un set per il film Mia

L'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche è diventata un set nei giorni scorsi, quando sono state girate all'interno del nosocomio del lungometraggio intitolato, provvisoriamente, Mia. Il film racconta di una relazione travolgente tra una donna e un ragazzo più giovane di lei, che dovranno confrontarsi con una maternità-paternità che li porterà ad affrontare momenti di dolore e di riflessione sull'avere un figlio. Altri dettagli sugli sviluppi della trama non sono stati rivelati. Tra gli interpreti Ester Pantano, protagonista della fiction di Rai Uno Màkari e Matteo Paolillo, uno dei protagonisti di spicco della serie tv Mare Fuori.

Roberto Venuso, produttore del film, ha ringraziato "la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, il personale medico, sanitario e di staff della direzione per l'accoglienza, la collaborazione e il supporto speciale e unico che ci hanno permesso di rendere reali tutti dettagli di questa sofferta maternità".

"L'ambientazione di un film in ospedale - spiega il direttore Generale Aoum Armando Marco Gozzini - ci porta sempre a riflettere sulla fragilità umana, ma allo stesso tempo ci induce ad essere forti per poter affrontare le nostre difficoltà quotidiane ed avere fiducia nella scienza: proprio come accade alla protagonista del film". "Siamo stati molto contenti di aver ospitato nella nostra struttura ospedaliera tutto il cast e la produzione di questo progetto, che hanno apprezzato il nostro atteggiamento di apertura" conclude.



