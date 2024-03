Parole e immagini per raccontare orrore della guerra in Ucraina

Parole e immagini per descrivere l'orrore della guerra. A quasi 800 giorni dall'aggressione militare russa ai danni dell'Ucraina, una mostra fotografica verrà allestita all'interno dello Spazio Presente del Museo di Ancona. Si intitola '9 viaggi in Ucraina'. L'evento, patrocinato dal Comune di Ancona e da Ancona Cultura, è stato organizzato dalla Ipu, Insieme per Ucraina, un'associazione marchigiana, e si svolgerà su due fine settimana: 16-17 e 23-24 marzo 2024 con orario di apertura dalle 16 alle 20 (ingresso gratuito).

Gli scatti, rigorosamente in bianco e nero, sono stati realizzati da Pierfrancesco Curzi, giornalista e scrittore marchigiano che dall'inizio di marzo del 2022 ha compiuto diverse missioni in Ucraina, realizzando una serie di reportage giornalistici. Da quei viaggi è nato anche il libro 'Check-Point Kyiv' (Infinito Edizioni), pubblicato a fine ottobre 2023.

Nel corso delle quattro giornate sono in cartellone altrettanti incontri e dibattiti sul tema del conflitto russo-ucraino.

Sabato 16 marzo (ore 17) lo stesso Curzi racconterà le esperienze raccolte nel suo libro, intervallato dalla lettura di poesie di poeti contemporanei. Domenica 18 marzo in programma 'Versi e melodie', incontro di poesia e musica in lingua ucraina con la poetessa Maria Havryliuk e il cantautore Andriy Podolskyy. L'evento sarà in lingua ucraina. Sabato 23 marzo 'Il cuore dell'Ucraina attraverso gli occhi italiani', ospite d'eccezione Federica Iezzi, cardiochirurgo pediatrico dell'ospedale di Torrette di Ancona e chirurgo di Medici Senza Frontiere che a fine 2023 ha svolto una missione prettamente sanitaria sulla linea del fronte orientale nelle provincia di Kharkiv sotto assedio, proprio assieme a Curzi e assieme ne racconteranno i risvolti. La mostra si chiude domenica 24 con la presentazione del libro 'Lettere non spedite-scrivere d'amore in tempo di guerra' della scrittrice Oksana Stomina che dialogherà con Marina Sorina.



