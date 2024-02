Sinistra Italiana, per le Marche stessa strada della Sardegna

"Dopo la Sardegna, le Marche: Sinistra Italiana verso le elezioni regionali del 2025". Così Gioia Santarelli, segretaria regionale Marche di Sinistra Italiana.

"La vittoria di Alessandra Todde (prima Presidente nella storia della Sardegna) è una notizia bellissima, - commenta - per quella regione e per tutta Italia. È la dimostrazione che, uniti, con un progetto di radicale cambiamento e capace di parlare alle persone e alle forze sociali, si può battere la destra; si possono aprire strade nuove per la democrazia e per i diritti". "Il brillante risultato raggiunto dalla lista di Alleanza Verdi Sinistra, che con il 4,7%, elegge quattro consiglieri regionali, ci fa guardare con fiducia - prosegue - alle imminenti scadenze elettorali ed è uno stimolo a fare sempre meglio".

"Lavoreremo perché, anche nelle Marche, si persegua questa strada. - dice ancora Santarelli - Serve, però, discutere da subito, sia tra le forze democratiche e di sinistra, che, soprattutto, con le realtà sociali, i movimenti territoriali, le forze del lavoro. Così come stiamo già cercando di fare nelle città del Pesarese e del resto della regione, - conclude la segretaria regionale di Sinistra Italiana - dove proveremo a dare il nostro contributo per confermare e rinnovare i governi di centro sinistra, e per riconquistare quelle finora governate dalla destra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA