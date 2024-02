Gruppo Pd e M5s Marche in aula, solidarietà a studenti Pisa e Firenze

"Solidarietà agli studenti di Pisa e Firenze" e "Articolo 21: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggette ad autorizzazioni o censure". Sono le frasi scritte su due cartelli esposti dal Gruppo del Partito democratico delle Marche e dal Movimento 5 stelle sulle tribune dell'aula del Consiglio regionale delle Marche durante la seduta odierna, in merito alla vicenda dei giovani rimasti feriti da manganellate negli scontri con la polizia a margine dei cortei pro Palestina.

"Quello che è accaduto a Pisa non vorremmo più rivederlo, quelle immagini hanno fatto male alla democrazia - ha detto il capogruppo dem Maurizio Mangiardi all'ANSA spiegando l'iniziativa -. Vorremmo anche dal nostro governo una posizione chiara di condanna perché si può sbagliare ma ci devono essere provvedimenti chiarissimi rispetto a quello che è accaduto".





