Pichetto, attenzione governo per percorso Conero Parco nazionale

"La meraviglia del territorio, la qualità dell'ambiente, l'unità di intenti tra tutti i comuni costituiscono condizioni importanti per raggiungere l'obiettivo a cui aspirate di diventare Parco nazionale e vi porto oggi l'attenzione del Governo per concludere felicemente questo percorso". Lo ha detto a Sirolo (Ancona) Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in visita al Parco del Conero ospite del presidente dell'ente parco, Luigi Conte.

Presenti all'incontro, tra gli altri, il deputato Stefano Benvenuti Gostoli, l'Assessore Regionale all'Ambiente Stefano Aguzzi, i consiglieri regionali Jessica Marcozzi e Mirko Bilò, i sindaci dei comuni che ricadono all'interno del Parco - Daniele Silvetti (Ancona), Gianluigi Tombolini (Numana), Filippo Moschella (Sirolo) e Oriano Mercante (Camerano) -, il direttore del Parco Marco Zannini e tutto lo staff. "Per noi è un grande onore avere da noi per la prima volta un ministro dopo 37 anni dalla creazione del Parco del Conero", ha detto Conte.



