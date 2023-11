Ore di pioggia a Senigallia, chiusi due sottopassi in centro

L'ondata di maltempo che ha coinvolto le Marche con piogge molto intense nel pomeriggio, soprattutto ad Ancona, ha investito anche il territorio di Senigallia (Ancona), colpita dall'alluvione del 15 settembre 2022 che causò 13 vittime e danni ingentissimi in città e nell'hinterland: nel tardo pomeriggio sono stati chiusi alcuni sottopassi. La pioggia, annunciata stavolta dai bollettini meteo e dagli avvisi di allertamento per temporali della Protezione Civile Regionale, ha causato alcuni disagi: sono stati vietati al traffico i sottopassi di via Perilli e via Dogana vecchia, a fianco del fiume Misa, in pieno centro storico.

Dal tardo pomeriggio, con l'intensificarsi dei fenomeni temporaleschi, il territorio è stato controllato costantemente per evitare il ripetersi di allagamenti avvenuti anche durante il maggio scorso. L'intensità delle precipitazioni, cadute in abbondanza, è poi diminuita ma l'attenzione rimane alta perché alle porte c'è un'altra allerta meteo per vento forte fino a burrasca e mareggiate che interesserà il territorio marchigiano per la giornata di domani.



