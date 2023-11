Bomba d'acqua su Ancona, chiuso un sottopasso

Precipitazioni copiose stanno bersagliando da alcune ore la città di Ancona: la bomba d'acqua non aveva causato particolari criticità fino al tardo pomeriggio quando, invece, i vigili urbani hanno chiuso il sottopasso in via Caduti del Lavoro in zona Baraccola per l'acqua che si sta accumulando con pericolo di allagamento. Al Piano San Lazzaro, in via Gigli, un tombino ha ceduto e si è aperta una voragine in strada: sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale: la carreggiata è stata transennata e ristretta per la sicurezza dei veicoli in transito; una ditta poi interverrà per le riparazioni e il ripristino della sede stradale.

Nel sottopasso chiuso in serata, durante il nubifragio del 14 giugno 2018, due donne rimasero bloccate in auto sotto due metri d'acqua e vennero salvate da alcuni poliziotti che si tuffarono e ruppero il vetro del veicolo per tirarle fuori. Anche in centro ad Ancona nel pomeriggio si è accumulata molta acqua sulle strade e sulla Flaminia, causando anche alcuni disagi alla circolazione.

Altri interventi dei vigili del fuoco ad Ancona riguardano infiltrazione d'acqua dal tetto in alcune abitazioni; in provincia, invece, per ora non sono segnalati particolari problemi, Le intense precipitazioni interessano anche il Pesarese dove non si registrano però criticità. Pioggia anche nel Maceratese dove l'asfalto viscido ha causato l'uscita di strada di mezzi a Macerata, Pollenza e Cingoli, e nel Fermano dove al momento si segnalano solo interventi di routine.



