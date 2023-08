Ad Ascoli Quintana interrotta per la caduta di un cavaliere, giostra ripresa dopo mezz'ora

Giostra della Quintana di Ascoli Piceno interrotta per un incidente occorso al cavaliere della Piazzarola, Nicholas Lionetti.

In sella alla sua cavalcatura il cavaliere biancorosso è caduto nell'affrontare l'ultima curva al termine della seconda delle tre tornate del torneo cavalleresco ascolano. Dopo mezz'ora la giostra è ripresa.

Lionetti, 24 anni di Faenza, non ha riportato gravi conseguenze nella caduta, un trauma alla spalla destra. E' stato comunque trasportato all'ospedale Mazzoni per accertamenti.

Più serie le conseguenze al suo cavallo, un purosangue inglese, rimasto a terra a lungo, soccorso dai sanitari veterinari: l'animale ha subito un trauma alla zampa anteriore destra. All'interno del campo dei giochi è giunta l'ambulanza per trasferire il cavallo in una clinica veterinaria e valutarne le condizioni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA