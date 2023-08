Melosso per Porta Romana vince la Quintana di Ascoli

Il cavaliere ascolano Lorenzo Melosso ha vinto per il sestiere di Porta Romana l'edizione di agosto della Quintana di Ascoli Piceno. Per il 22enne è il secondo successo in otto partecipazioni al torneo cavalleresco.

Melosso ha ottenuto 1990 punti precedendo Tommaso Finestra di Sant'Emidio (1960), Denny Coppari di Porta Tufilla (1914), Lorenzo Savini di Porta Maggiore (1848), Luca Innocenzi di Porta Solestá (1282), Nicholas Lionetti della Piazzarola (424).

La giostra è stata funestata dall'incidente occorso a Lionetti che in una caduta durante la seconda tornata ha riportato un trauma ad una spalla mentre il suo cavallo ha avuto la frattura della zampa anteriore destra . La Quintana è stata sospesa, è ripresa dopo una mezz'ora e si è conclusa con la vittoria di Melosso.



