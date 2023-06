2 giugno: cerimonia ad Ancona con Silvetti e Aquaroli

(ANSA) - ANCONA, 02 GIU - Cerimonia dell'Alzabandiera e deposizione di Corone d'alloro ad Ancona, al Monumento ai Caduti al Passetto, per la celebrazione della Festa della repubblica.

Tra le autorità presenti, il presidente della Regione Marche Francesco Aquaroli e il neo sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il primo eletto dal centrodestra da decenni a questa parte. "Una festa e una celebrazione autentica" ha commentato Silvetti, che non ha nascosto di provare "una grande emozione" per la sua seconda uscita pubblica con la fascia triclore. "Mi sembra che di meglio non si potesse chiedere - ha osservato a margine della cerimonia -, in mezzo al popolo e alle autorità, alle forze armate, alle forze dell'ordine. E' una grande emozione poter rappresentare il popolo anconetano in questa celebrazione così solenne, così importante per la nostra Repubblica. Provo un grande orgoglio".

A seguire, alle ore 11.00, presso il Palazzo del Governo, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine Al merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d'onore destinate ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra ed ai familiari dei deceduti.

Le celebrazioni per la Festa della Repubblica, infine, si concluderanno alle ore 21.00 con il concerto dell'Orchestra Fiati di Ancona organizzato dal Comune di Ancona, presso il Teatro delle Muse. (ANSA).