Comuni: Silvetti, "le trattative per la giunta proseguono"

(ANSA) - ANCONA, 02 GIU - "Oggi è un momento di festa..."il nuovo sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha provato a sottrarsi alle domande dei giornalisti a margine della cerimonia per la Festa della Repubblica al Passetto. "le trattive stanno andando avanti - ha poi ammesso -, c'è una grande disponibilità da parte di tutte le liste". E alla richiesta di confermare alcuni dei nomi che circolano in questo giorni come componenti della squadra di governo della città, "sono nomi, indiscrezioni, gossip. I nomi del resto li stanno facendo dall'inizio della campagna elettorale...". (ANSA).