Terremoto: sindaca Ussita, bene azzeramento Iva

(ANSA) - USSITA, 24 FEB - "La neutralizzazione dell'Iva per le imprese del cratere mediante il ricorso alla contabilità speciale del commissario è un raggio di sole per Ussita, in particolare per la ricostruzione di almeno 8 alberghi": a dirlo all'ANSA è la sindaca Silvia Bernardini, commentando il pacchetto di misure proposto dal commissario straordinario Guido Castelli e approvato dalla Commissione ambiente del Senato. "Il provvedimento prevede un'anticipazione dell'Iva da parte della Struttura commissariale, cosa che invece fino a oggi era a carico delle imprese e questo ha frenato la ricostruzione di grandi volumi come possono essere gli hotel", spiega Bernardini. "A più riprese avevo sollecitato un intervento legislativo che potesse superare una problematica che per noi ussitani stava diventando un ostacolo insormontabile", aggiunge la sindaca: "adesso, quindi, sarà possibile ricorrere all'anticipo garantito dal commissario e questo permetterà di avviare in tempi brevi i lavori delle strutture ricettive e anche di tutti gli altri edifici commerciali che fino a oggi sono rimasti fermi proprio per la difficoltà di anticipare l'Iva". "Per una località come la nostra avere a disposizione camere è fondamentale se si vuole puntare con decisione sul turismo" conclude Bernardini. (ANSA).