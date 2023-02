Prezzi: Ancona, +0,2% a gennaio ma tasso annuo scende a 8,5%

E' salito del +0,2% l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività lo scorso gennaio ad Ancona e il tasso tendenziale annuo è sceso al +8,5% annuo a fronte del tasso tendenziale del +10,1% registrato a dicembre.

Lo fa sapere l'ufficio statistico del Comune di Ancona.

Nell'ultimo anno è stata particolarmente rilevante la variazione nel capitolo spese per abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili (+33,5% in discesa rispetto al + 52,9% di dicembre) che a gennaio hanno fatto segnare un -4,5%. I rialzi più rilevanti negli ultimi 12 mesi sono stati riportati da Alimentari e bevande analcoliche (+11,3%), un capitolo che fa registrare anche la maggiore variazione mensile (+1,3%) insieme a quella per mobili, articoli e servizi per la casa (+1,4% mensile e +6,4% annuo). Un gradino sotto nell'anno la variazione per i Trasporti (+6,2%; +0,9% a gennaio).

Per alcolici e tabacchi all'aumento mensile del +0,9% corrisponde un tasso tendenziale annuo del +3,1%. Rilevante anche il rialzo annuo dei servizi ricettivi e di ristorazione (+3,8%) che a gennaio è stato +0,6%. Per quanto riguarda l'abbigliamento e le calzature i prezzi lo scorso mese sono rimasti invariati mentre il tasso tendenziale annuo si attesta al +0,4%. (ANSA).