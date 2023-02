Comuni: a Pesaro inaugurata area fitness al Miralfiore

(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - "Un altro intervento strategico per la valorizzazione del parco e per renderlo sempre più 'di tutti'". Così Enzo Belloni, assessore all'Operatività di Pesaro, Riccardo Pozzi, assessore al Fare, e Nicola Baiocchi, consigliere regionale delle Marche, all'inaugurazione dell'area fitness calisthenics accessibile anche a persine con disabilità oggi al Miralfiore. "Prosegue l'operazione di valorizzazione di questi 23 ettari verdi nel cuore di Pesaro - spiega Belloni -.

Abbiamo già fatto tanto: realizzato un'area giochi inclusiva, installato l'area di Avis, posizionato telecamere di sicurezza, eseguito lavori di riqualificazione e sistemazione nei 3 ettari di area protetta, che si trova a meno di un un chilometro da piazza del Popolo". E che da oggi si arricchisce dall'area fitness calistenics posta a pochi metri dall'ingresso da via Cimarosa e dal bar Serra degli Agrumi. Gli asseeeori comunali hanno ringraziato Baiocchi "per essersi subito attivato e impegnato a trovare le risorse per realizzare un impianto calistenics che mancava al parco". È il terzo della città, dopo quello di viale Trieste e del Trulla. Le risorse, pari a 15mila euro, provengono dal penultimo bilancio della Regione Marche.

(ANSA).