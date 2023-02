Giorno Ricordo: Latini depone corona monumento esuli a Osimo

(ANSA) - ANCONA, 10 FEB - Il presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini ha deposto oggi ad Osimo, in occasione del Giorno del Ricordo, una corona di alloro davanti al monumento "Agli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Agli esuli del mondo". Nel corso della cerimonia sul Belvedere di Largo Trieste, il presidente ha invitato a soffermarsi sul valore di questa data, "una giornata stabilita con una legge nazionale come momento di riflessione sulla triste pagina che ha coinvolto gli italiani giuliani, istriani e dalmati, subito dopo la seconda Guerra mondiale, il 10 febbraio del 1947, quando sono stati in qualche modo cacciati dalle loro terre".

"Indipendentemente dalle motivazioni e dal contesto storico - ha aggiunto - è una ferita che ancora ci portiamo dietro e che credo il ricordo possa colmare. Farlo qui come in altre parti della regione, in cui si stanno svolgendo altre manifestazioni, significa riflettere su quello che è avvenuto affinché non ci siano più esuli, di nessuna altra comunità". La scultura, dono dell'artista Ubaldo Pierpaoli, è stata posizionata nel 1999.

"Quest'opera rappresenta un segno di collegamento evidente tra le due sponde dell'Adriatico, per favorire e accogliere tutti coloro che sono esuli. E' diventato un monumento pacifico, del ricordo e tale deve rimanere". Il Giorno del Ricordo, riconosciuto da una legge dello Stato nel 2004 e da una legge regionale nel 2012, sarà celebrato nell'Aula dell'Assemblea legislativa con una seduta aperta martedì 21 febbraio. (ANSA).