Giorno ricordo: Albano, commossa per facciata tricolore di Chigi

(ANSA) - ANCONA, 10 FEB - "Desidero esprimere la mia commozione e il mio orgoglio per le iniziative del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, contenute nel Dpcm, volte ad illuminare la facciata di Palazzo Chigi con il tricolore e la scritta 'Io ricordo' questa sera e ad istituire il Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo". Così in una nota Lucia Albano, deputata di Fratelli d'Italia e sottosegretaria all'Economia e Finanze. "Da figlia di profugo giuliano - spiega -, ritengo tali gesti necessari e doverosi per commemorare le vittime delle foibe e per onorare coloro che, al fine di conservare la cittadinanza italiana, furono costretti ad abbandonare la loro terra per ritrovarsi profughi in terra di Patria. Ricordare tali fatti storici, così a lungo nascosti e negati, tanto da essere necessaria una legge per portarli alla luce, è un dovere civico ed un rammendo alla tela della verità storica" conclude. (ANSA).