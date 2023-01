Comuni: sindaco Pesaro allarga giunta ai Verdi

(ANSA) - PESARO, 08 GEN - Cambia la Giunta comunale di Pesaro con l'ingresso dei Verdi. "Ho ritenuto politicamente importante far entrare i Verdi in giunta comunale - spiega il sindaco Matteo Ricci (Pd) - essendo, insieme a Sinistra Italiana, dalle ultime elezioni politiche, in Parlamento all'opposizione del Governo Meloni. Pertanto entrerà come assessore alla Sostenibilità la consigliera Maria Rosa Conti. A lei in bocca al lupo e buon lavoro". Pesaro è stato il primo Comune di centrosinistra ad avere un assessore di M5s all'inizio del 2020, replicando su scala locale il modello del Governo Conte. Una novità che fu accolta da varie polemiche da parte dei pentastellati, anche perché l'assessore Francesca Frenquellucci era stata avversaria di Ricci in quanto candidata sindaco alle amministrative del 2019. Conti subentra a Heidi Morotti che andrà a far parte di una partecipata. Si cambia anche in Consiglio comunale con l'ingresso dell'ex leghista Roberto Biagiotti in maggioranza: alle ultime politiche era passato al centrosinistra e ha votato a favore del Bilancio di previsione 2023 del Comune. Infine è in programma un seminario di fine mandato sabato 14 gennaio con gli eletti di maggioranza. (ANSA).