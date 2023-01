Droga, estorsione e sequestro di persona, tre arresti

(ANSA) - SENIGALLIA, 05 GEN - Spaccio di stupefacenti, estorsione e sequestro di persona. Questi i reati per cui i carabinieri della Compagnia di Senigallia (Ancona), in collaborazione con i colleghi di Fano (Pesaro Urbino), hanno arrestato tre persone su un ordine di carcerazione emesso dal gip del Tribunale di Ancona. Si tratta di due stranieri e un italiano, domiciliati tra le province di Ancona e Pesaro Urbino, dove sarebbero anche stati commessi i reati tra il 2021 e il 2022. Il Nucleo Operativo e Radiomobile senigalliese ha scoperto un giro di hascisc, marijuana e cocaina diffuso tra i due territori, con minacce e pestaggi veri e propri nei confronti di chi non pagava la droga. Si cominciava con l'applicare tassi di interesse molto alti: i clienti (tutti giovani consumatori della zona) si ritrovavano a dover pagare somme ben più alte di quanto inizialmente avessero consumato. Poi i tre passavano alle minacce di violenze, a volte anche verso alcuni familiari delle vittime, fino poi ai pestaggi veri e propri. Un giovane si è ribellato e ha denunciato la situazione ai carabinieri. Gli accertamenti, anche grazie a varie testimonianze, hanno fatto emergere il clima di terrore che i tre avevano creato perché nessuno parlasse. Dalle perquisizioni concomitanti alle misure cautelari sono stati rinvenuti alcuni quantitativi di hascisc e cocaina nella disponibilità degli indagati e circa 2.500 euro in contanti. I tre arrestati sono ora nel carcere di Montacuto (Ancona), a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).