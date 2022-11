Maltempo: Ariston, piena operatività sito Cerreto, 50% a Genga

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 03 NOV - Piena operatività per lo stabilimento di Cerreto D'Esi, mentre solo al 50% per quello di Genga, in provincia di Ancona, che avevano subito danni a causa dell'alluvione del 15 settembre. Lo rende noto Ariston Group, multinazionale di Fabriano, leader globale nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, a margine dei risultati di bilancio relativi ai 9 mesi dell'anno in corso. Il Gruppo aveva immediatamente attivato ogni possibile iniziativa per ripristinare lo stato di locali, infrastrutture e attrezzature di produzione. "Lo stabilimento di Cerreto, che ha una capacità produttiva di circa un milione di pezzi all'anno, ha ripreso l'attività dopo tre settimane, e in breve tempo ha recuperato quasi completamente l'operatività" fa sapere l'azienda. A Genga, "che ha una capacità di circa un millione e 600mila pezzi l'anno e dove sono stati registrati danni importanti, la produzione sta riprendendo in questi giorni (dopo circa 7 settimane) al 40-50% circa della capacità precedente. Per un ripristino completo occorrerà attendere l'inizio del nuovo anno". I costi relativi agli interventi avranno impatto sull'Ebit e in particolare sulla generazione di cassa del quarto trimestre, per via dei mancati incassi a fronte di costi sostanzialmente invariati. "Il Gruppo ritiene di avere coperture assicurative adeguate, che sono state immediatamente attivate, ma i cui effetti, soprattutto sulla cassa, non saranno quantificabili né visibili prima del 2023", conclude l'azienda. (ANSA).