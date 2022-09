Amazon Jesi: ok variante ma serve accordo Interporto-Scannel

(ANSA) - JESI, 28 SET - Passi avanti per l'insediamento di un grande hub logistico di Amazon a Jesi (Ancona). Dopo il rigetto del ricorso presentato al Tar Marche dal progettista dell'ex Cemim, l'architetto Tomellini, la Giunta del Comune di Jesi ha approvato oggi, in via definitiva, la variante urbanistica in zona interporto, completando così l'iter amministrativo necessario per l'insediamento del gigante dell'e-commerce. Ora la 'palla' passa ai due soggetti - lo sviluppatore Scannell e Interporto Marche - per la definizione degli accordi contrattuali volti alla realizzazione del polo logistico il cui progetto sembrava essersi arenato a causa di un iter autorizzativo lungo e tormentato. Se Amazon confermerà il suo interesse, l'hub potrebbe essere pronto entro il 2024, su una superficie di circa 66.250 mq, e dare occupazione a un migliaio di lavoratori tra dipendenti e indotto.

"Ora si chiude la parte tecnico- politica della pratica con la speranza che i privati, adesso che ci sono tutte le condizioni, procedano alla concretizzazione di una operazione fondamentale per l'intero territorio. Registro la forte volontà dii Scannell di portare a termine il percorso e sono molto fiducioso che i lavori possano presto iniziare", ha fatto sapere oggi in conferenza stampa il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo. "Credo - ha aggiunto - sia un vanto per la comunità tutta registrare come l'intera filiera istituzionale sia pienamente allineata per la concretizzazione di questo importante progetto. Mi piace sottolineare la grande sinergia che si è avuta con Interporto Marche a partire dal suo presidente Massimo Stronati. Significative anche le parole del presidente della Regione Francesco Acquaroli a sostegno di questo obiettivo. Registro la forte volontà dii Scannell di portare a termine il percorso e sono molto fiducioso che i lavori possano presto iniziare". (ANSA).