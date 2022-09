Amazon Jesi: via libera variante hub, soddisfatto cda Interporto

(ANSA) - JESI, 28 SET - Approvata a Jesi (Ancona), questo pomeriggio, la variante urbanistica che consentirà l'insediamento di un polo logistico Amazon nell'area dell'Interporto, se i privati - il gigante dell'e-commerce e lo sviluppatore Scannel - confermeranno la volontà di andare avanti. Soddisfazione è stata espressa dal cda dell'Interporto Marche, che in una nota stampa ha ringraziato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, la giunta e il consiglio comunale "per aver operato nei tempi previsti, creando tutte le condizioni affinché l'insediamento di Amazon nell'area interporto diventi realtà".

"Un ringraziamento dovuto anche all'ex sindaco Massimo Bacci e alla precedente amministrazione, - ha aggiunto - a dimostrazione che quando le istituzioni lavorano unite per il bene della comunità e a fianco delle aziende e dei cittadini si crea un circuito virtuoso capace di creare le condizioni per lo sviluppo del territorio". "La mission dell'Interporto è quella di fare trasporto intermodale a servizio del territorio e delle imprese in un'ottica di sostenibilità - ha fatto sapere Stronati - le istituzioni hanno dimostrato di lavorare per il bene della comunità, favorendo le opportunità di sviluppo che l'Interporto è capace di attivare a favore dell'insediamento di player economici di rilievo mondiale nelle Marche. Stiamo apprezzando il clima positivo di una città e di tutto il territorio regionale, dalle istituzioni, al cittadino, alle parti sociali.

Noi siamo pronti". (ANSA).