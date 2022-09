Elezioni: nelle Marche alle 19 affluenza 55,69%, netto calo

E' in netto calo nelle Marche, alle ore 19, l'affluenza di votanti rispetto alle precedenti Politiche nelle 225 sezioni. Il sito del ministro dell'Interno dà conto di una percentuale di votanti del 55,69% contro il 62,16% del 2018 (alle ore 14 aveva votato il 20,45%, in lieve crescita rispetto alla precedente tornata elettorale). I seggi sono aperti per le votazioni fino alle ore 23.

Tra le province, l'affluenza più alta a Pesaro Urbino con il 57,03% (65,28% nelle precedenti elezioni), seguita da Ancona (56,09% contro il 61,68%), Macerata (55,31% rispetto a 60,75%), Fermo (54,94% contro il 62,30%) e Ascoli Piceno (53,74% rispetto al 60,08% delle precedenti elezioni). (ANSA).