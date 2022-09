Elezioni: nelle Marche affluenza 20,15% alle 12, in crescita

Alle 12 nelle 225 sezioni elettorali delle Marche l'affluenza di votanti alle Politiche, per la Camera, è del 20,15% in crescita rispetto al 19,79% della precedente tornata del 2018. Lo si apprende dal sito del ministero dell'Interno. Tra le province l'affluenza più alta a Pesaro Urbino (20,94% nelle 50 sezioni ma in calo rispetto al 21,24% del 2018); seguono Ancona (20,45% nelle 47 sezioni rispetto a 19,87%), Fermo (20,02% nelle 40 sezioni contro il 18,36%), Macerata (19,88% nelle 55 sezioni rispetto a 19,26%) e Ascoli Piceno (18,67% delle 33 sezioni contro il 18,36%).(ANSA).