Elezioni: chiamati alle urne un milione 165.398 marchigiani

(ANSA) - ANCONA, 24 SET - Sono un milione e165.398 i marchigiani chiamati al voto per le elezioni politiche nelle 1.571 sezioni elettorali: 565.693 uomini e 599.705 donne.

Quest'anno per la prima volta i 18enni votano anche per il Senato. In provincia di Ancona il corpo elettorale è costituito da 359.873 persone (173.910 uomini e 185.963 donne), in provincia di Ascoli Piceno sono 162.941 (78.848 uomini e 84.093 donne), in provincia di Macerata sono 237.166 (115.077 uomini e 122.089 donne), in provincia di Pesaro Urbino 274.402 (134.019 uomini e 140.383 donne) e infine, in provincia di Fermo sono 131.016 (63.839 uomini e 67.177 donne). Le sezioni elettorali in provincia di Ancona sono 468, nell'Ascolano 213, nel Maceratese 321, in provincia di Pesaro Urbino 401 e nel Fermano 168. Gli elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia sono 92 (48 uomini e 44 donne). Gli elettori residenti all'estero iscritti all'Aire e quelli temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza sono complessivamente 133.665: 132.932 quelli residenti all'estero iscritti all'Aire (66.662 uomini e 66.270 donne), mentre quelli temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza sono 733 (319 uomini e 414 donne).

