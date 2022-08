Elezioni: Morani ci ripensa,a disposizione comunità politica

(ANSA) - PESARO, 17 AGO - A 24ore dal rifiuto della candidatura per le Politiche nelle Marche, in quanto in collocazione 'non gradita' nelle liste (per la Camera nell'uninominale del collegio di Pesaro e al terzo posto nel listino plurinominale), la deputata dem Alessia Morani ci ripensa. "Ho ricevuto nelle ultime 24 ore una marea di telefonate e messaggi di persone che mi hanno manifestato un enorme affetto e stima. - spiega in un post sul proprio profilo Facebook - Sono francamente molto colpita da questa mobilitazione e non posso rimanere indifferente all'appello che mi viene rivolto. Tutti mi hanno detto che non posso rimanere in panchina nella partita più importante che dobbiamo giocare per il nostro Paese. - conclude - Sono una che combatte e non si spaventa anche di fronte alle battaglie difficili. Sono, perciò, a disposizione della nostra comunità politica". (ANSA).