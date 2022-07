70 opere pittoriche inedite di Dario Fo in un libro

(ANSA) - FANO, 24 LUG - Racconti, spezzoni di trame teatrali e aneddoti legati alla presenza di Dario Fo e Franca Rame a Cesenatico tra il 1962 e il 2016, ma soprattutto circa 70 opere pittoriche inedite pubblicate in altissima risoluzione sono il contenuto di un volume, "Dario Fo-Il Maestro dei Pennelli-Come il Premio Nobel dipingeva il suo teatro"(Randagio Edizioni, 2022), che sarà presentato dal suo autore, lo scrittore e giornalista Fabio Grassi il 24 luglio alle 21:15 al Bastione San Gallo di Fano (Pesaro Urbino). L'evento è organizzato da Randagio Edizioni in collaborazione con l'Associazione Culturale Centrale Fotografia. Oltre a Grassi, interverranno Giovanni Scafoglio di Randagio edizioni e Marcello Sparaventi di Centrale Fotografia.

Tre i quadri dedicati alle regie "rossiniane" di Fo, due per l'Italiana in Algeri, andata in scena al Rossini Opera Festival nel 1994 a Pesaro e un bozzetto per il Barbiere. Dipinti e disegni furono realizzati a Casa Grassi, dove il Premio Nobel per la Letteratura 1997 fu ospite per diversi anni e sono state regalati negli anni alla famiglia Grassi. Abbozzi di trame teatrali, racconti di lotte operaie, bombe e stragi di Stato, difesa dei deboli e degli oppressi, opere rossiniane, il Cile di Salvador Allende e di Victor Jara, la morte "accidentale" di Pinelli e tanto altro: la trama del libro accompagna il lettore a riesaminare le battaglie sociali e politiche condotte da Dario Fo e Franca Rame attraverso il teatro politico e contiene storie e dipinti legati a tecniche teatrali, geometrie, maschere greche e canti siculi, ma anche a Jannacci, Cochi e Renato, De Andrè, Carlin Petrini, al delfinario di Cesenatico, fino all'ultima mostra-spettacolo che Dario Fo realizzò nel 2016 al Palazzo del Turismo di Cesenatico: "Darwin - Ma siamo scimmie da parte di padre o di madre?". Nel libro anche uno spassoso ricordo legato alla rappresentazione di "Tutta casa, letto e chiesa" che Franca Rame portò in un teatro di Ancona nel 1978.

Le opere pittoriche originali di Dario Fo sono esposte fino all'11 settembre alla Galleria Leonardo di Cesenatico. (ANSA).