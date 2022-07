Governo: Benaglia (Fim Cisl), no a crisi che indebolisce Paese

(ANSA) - MONTEGRANARO, 15 LUG - "Come sindacato siamo fortemente preoccupati e avviliti nel vedere che, mentre il Paese ha bisogni ed esigenze di risposte rispetto alla crisi sociale, la politica dà segnali di disorientamento e apre addirittura una crisi di governo". Lo ha detto il segretario nazionale della Fim Cisl Roberto Benaglia, a margine di un'iniziativa del sindacato a Montegranaro (Fermo). "Abbiamo davanti un'estate e un autunno nel quale dobbiamo avere delle risposte sul potere d'acquisto, evitare una nuova recessione, evitare che le bollette mangino gli stipendi delle persone e ci serve un dialogo tra sindacati, parti sociali e governo per realizzare delle risposte concrete - ha aggiunto -.. Noi quindi pensiamo che questo sia l'orizzonte e chiediamo alla politica di mantenere molto i piedi per terra, di non guardare ai giochi di palazzo, di guardare a quello che veramente serve alle persone, ai metalmeccanici e ai lavoratori. Il sindacato - ha sottolineato - è pronto per assumersi le responsabilità e ottenere dal governo risultati che permettano di dare stabilità al lavoro, di dare tenuta all'economia e di dare risposte al tema del potere d'acquisto per lavoratori e pensionati. Abbiamo anche il tema della riforma delle pensioni - ha concluso - che entro quest'anno va assolutamente definito e condiviso e quindi abbiamo assolutamente bisogno che la poltica non pensi a una crisi e pensi a governare questo Paese, evitando di indebolirlo". (ANSA).