Sondaggi: Noto, -4,1% gradimento Acquaroli rispetto a elezioni

Gradimento in calo per il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli (centrodestra) secondo il sondaggio Noto effettuato per la governance poll del Sole 24ore sui presidenti di regione.

Acquaroli è al 13/o posto con 45% di consensi, -4% rispetto alla stessa rilevazione del 2021, e -4,1% rispetto al giorno delle elezioni per le regionali del 2020. (ANSA).