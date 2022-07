Sondaggi: Noto; Losacco, "marchigiani bocciano Acquaroli"

(ANSA) - ANCONA, 04 LUG - "I marchigiani bocciano Acquaroli e il centrodestra". Lo scrive in una nota Alberto Losacco, deputato Pd e commissario regionale del partito nelle Marche a proposito dei dati pubblicati dal Sole 24 ore sul gradimento dei presidenti di Regione che pongono Acquaroli al 13/o posto in classiifca "in piena zona retrocessione, con il 55% dei cittadini che esprime insoddisfazione per l'operato della sua giunta". "Ma che non si tratti solo di sondaggi - afferma Losacco - lo dimostrano i risultati delle amministrative, con il forte segnale lanciato in particolare dagli elettori di Jesi e di Fabriano".

"Sono bastati pochi mesi - conclude - per dimostrare l'inadeguatezza del centrodestra rispetto al governo del territorio. Le Marche meritano di meglio". (ANSA).