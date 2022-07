Sanità: San Benedetto, nuova area mobile attesa e soccorso

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 04 LUG - La Protezione Civile di San Benedetto del Tronto ha presentato, con un allestimento nel parcheggio dello stadio Riviera delle Palme, la nuova area mobile di attesa e soccorso destinata all'impiego in risposta a situazioni di emergenza a livello locale e circoscritto.

La nuova struttura, che consiste in una tendostruttura di 96 metri quadrati contenente il necessario per l'alloggio notturno e il soccorso di persone nell'eventualità di un'evacuazione d'emergenza, è dotata di un generatore di aria calda che ne rende possibile l'impiego anche nel periodo invernale.

L'allestimento dell'area mobile è effettuato dagli stessi operatori della Protezione Civile, che sono in grado di montare l'intera struttura nell'arco di poche ore.

"L'idea di una struttura mobile dall'impiego versatile - spiega il commissario Cipolloni - è nata dopo l'emergenza sismica del 2016, quando una parte della popolazione preferì non rientrare nelle proprie dimore successivamente alle scosse di terremoto: in quel frangente, molti cittadini scelsero di dormire in auto e furono costretti a trovare soluzioni alternative da soli. L'acquisizione di questa nuova struttura permetterà, nelle emergenze future, di allestire rapidamente uno spazio che possa ospitare le persone eventualmente oggetto di un'evacuazione, qualsiasi sia lo scenario in corso". L'impiego dell'area mobile è stato inoltre previsto nel nuovo piano comunale che è in fase di composizione - aggiunge il comandante della Polizia Municipale Pietro D'Angeli -. Nel documento saranno infatti indicati dodici spazi, disseminati per tutto il territorio comunale, adibiti a ospitare l'area mobile di attesa e soccorso qualora le zone di riferimento fossero oggetto di un'emergenza". (ANSA).