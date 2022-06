Terremoto: Tajani, lavoriamo a Zes per cratere Centro Italia

(ANSA) - TOLENTINO, 06 GIU - "Stiamo lavorando a una Zona economica speciale anche per il cratere sismico del Centro Italia, così da consentire una ripresa più robusta a questi territori colpiti prima dal sisma e poi dalla pandemia": a dirlo è stato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, stamani a Tolentino per sostenere la candidatura a sindaco di Silvia Luconi, in vista del voto di domenica 12 giugno. "Per arrivare a una Zes occorre lavorare con le Regioni, il governo e Bruxelles - ha detto ancora Tajani - È necessaria per sostenere con forza la ripartenza di questi territori". -- (ANSA).