Ucraina: Tajani, dialogo ma non c'è pace senza giustizia

Per far terminare il conflitto in atto "la strada giusta è quella del dialogo e della pace": così il vice presidente di FI, Antonio Tajani, si è espresso stamani a Tolentino, in merito alla questione del riarmo all'Ucraina; ha sottolineato però che "non c'è pace senza giustizia, la Russia non può continuare la campagna di invasione dell'Ucraina ed è quindi giusto aiutare l'Ucraina a difendersi".

"Noi siamo però contrari - ha detto ancora Tajani - a inviare armi che posano colpire la Russia. Un conto - ha sottolineato - è la difesa dell'indipendenza dell'Ucraina, un conto fare la guerra alla Russia, noi non siamo in guerra con la Russia".

(ANSA).