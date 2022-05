Morto Smuraglia, il cordoglio dell'Anpi di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 31 MAG - Il Comitato provinciale dell'Anpi di Ancona e tutte le sue Sezioni "si stringono al dolore dei familiari e dell'Anpi tutta per la scomparsa del caro Carlo Smuraglia, Presidente Emerito dell'Associazione, riconosciuto giuslavorista, protafrista, protagonista instancabile nella difesa dei diritti del mondo del lavoro e della Costituzione. Lo saluteremo alla Casa della Memoria di Milano venerdì 3 giugno".

Smuraglia, avvocato ed ex parlamentare, morto a Milano, era nato ad Ancona nel 1923 e avrebbe compiuto 99 anni ad agosto.

Partigiano, poi avvocato e docente, Smuraglia è stato eletto senatore per tre volte e poi presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia dal 2011 fino al 2017 quando si è dimesso ed è stato poi eletto presidente emerito dell'Associazione. Ha fatto parte del Csm dal febbraio 1986 al luglio 1990. (ANSA).