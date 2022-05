Aeroporti: raddoppiano voli Lufthansa Ancona-Monaco

(ANSA) - ANCONA, 31 MAG - Raddoppiano i voli Lufthansa da Ancona per Monaco. Dal primo giugno Lufthansa rafforzerà la sua presenza ad Ancona, raddoppiando i collegamenti per Monaco, interrotti durante la pandemia e ripristinati nel luglio 2021 con una frequenza giornaliera, portando quindi a 11 le frequenze settimanali dal capoluogo marchigiano. Gli orari sono : Ancona-Monaco 6:15-7:30 (lunedì, venerdì, sabato, domenica); Monaco-Ancona 22:25-23:35 (venerdì, sabato, domenica); Ancona-Monaco 13:25-14:40 (giornaliero); Monaco-Ancona 11:40-12:50 (giornaliero). "È con grande soddisfazione che accogliamo la notizia dell'aumento delle frequenze su Monaco da parte di Lufthansa, che garantisce in questa maniera una migliore connettività alla regione Marche, visto che dall'hub di Monaco si possono raggiungere centinaia di destinazioni" commenta l'ad di Ancona International Airport Carmine Bassetti.

Secondo la dott. Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe Lufthansa Group, "il raddoppio dei collegamenti Ancona-Monaco mira anche a riconfermare l'interesse verso una regione come le Marche, caratterizzata da un tessuto industriale costituito da piccole e medie aziende e attraente anche dal punto di vista turistico e culturale". (ANSA).