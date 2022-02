Covid: Marche; -6 ricoveri in 24ore, deceduto un 82enne

(ANSA) - ANCONA, 10 FEB - Passo indietro dei ricoveri per Covid nelle Marche: -6 in 24ore portano il totale a 361. Lo comunica la Regione che rileva come il calo dei degenti in Terapia intensiva (-1 in un giorno; ora sono 50 su "256 posti disponibili") e in Area Medica (311 su 1.027 posti letto; -5) faccia scendere le percentuali di saturazione Covid dei reparti, rispettivamente al 19,5% in Intensiva (sotto la soglia per la zona arancione) e 30,2% in Area Medica. La soglia 'arancione' per l'Area medica per le Marche si colloca a 308 degenti e cioè tre ricoveri in meno degli attuali. Il 'punto' Covid della giornata è completato da 2.935 casi, con l'incidenza in calo a 1.289,12 (ieri 1.400,49), e da un deceduto, un 82enne di Cingoli (Macerata) con patologie pregresse, che fa salire il totale di vittime nelle Marche a 3.491.

Nello specifico, sono 50 ricoverati in Intensiva (-1 rispetto a ieri), 68 in Semintensiva (+2) e 243 in reparti non intensivi (-7); 41 persone invece dimesse in 24ore. Gli ospiti di strutture territoriali sono 222 e 48 in osservazione nei pronto soccorso. Il totale di positivi è 24mila (-6), i guariti/dimessi 266.652 (+1.013) e gli isolamenti domiciliari 42.194 (-1.373).

(ANSA).