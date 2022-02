Covid: Marche, 2.935 contagi, incidenza in calo da 15 gg

Prosegue il calo dell'incidenza di casi di coronavirus ogni 10mila abitanti nelle Marche: da 15 giorni consecutivi il dato è in calo e nell'ultima giornata ha raggiunto quota 1.289,12 (ieri 1.400,49). In 24ore, secondo i dati dell'Osservatorio epidemiologico regionale, rilevati 2.935 casi. Il numero più alto in provincia di Ancona (836); seguono le province di Macerata (675), Pesaro Urbino (536), Ascoli Piceno (414), Fermo (355); 119 i casi da fuori regione.

Tra gli ultimi positivi sono 527 le persone che accusano sintomi (lievi, severi o critici); i casi comprendono 916 contatti stretti di positivi, 806 contatti domestici, 35 in ambiente di scuola/formazione, quattro in setting lavorativo, otto in ambiente di vita/socialità, uno sia in setting assistenziale sia in setting sanitario.

Il totale dei tamponi eseguiti è 10.578 (7.158 nel percorso diagnostico con una percentuale di positivi del 41%; 3.420 nel percorso guariti). Picchi di contagi ancora nelle fasce d'età 25-44 anni (770) e 45-59 anni (663). (ANSA).