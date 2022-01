Covid: Marche, 15 deceduti in 24ore, +3 ricoveri (357)

Un altro record di decessi nelle Marche per l'ultima ondata Covid: 15 in un giorno (7 uomini e 8 donne), persone tra i 71 e i 99 anni, alle prese anche con patologie pregresse. Lo comunica la Regione. Sul fronte ricoveri, +3 degenti rispetto a ieri e il totale si porta a 357.

Mentre a livello di contagi: 6.196 in un giorno e incidenza su 100mila abitanti ancora in lenta crescita (2.691,01).

Segnano il passo i ricoveri in Terapia intensiva (58; -1) e Semintensiva (72; -4) mentre si registrano +8 degenti in reparti non intensivi (227). Numeri che consegnano un'occupazione di pazienti Covid delle Intensive del 22,7% (oltre la soglia della zona arancione) e in Area medica (299 ricoverati su 1.010 posti) del 29,5%, dato che sfiora la soglia per il passaggio in 'arancione'. 25 i dimessi.

Le persone decedute sono quattro donne della provincia di Ascoli Piceno (due 84enni di Cupra Marittima, una 91enne di San Benedetto del Tronto e una 92enne di Acquasanta Terme), tre uomini dell'Anconetano (un 82enne di Senigallia, un 71enne e un 82enne di Ancona); nel Fermano un 86enne di Montegiorgio e una 93enne di Monterubbiano; infine cinque persone della provincia di Pesaro Urbino (un 76enne di Fano, un 81enne di Vallefoglia, un 90enne di Urbino, una 97enne e una 99enne di Pesaro); una 83enne di Tolentino (Macerata).

Il totale dei positivi (ricoveri più isolamenti) è attualmente 21.918 (+172) mentre risultano in sensibile calo gli isolamenti domiciliari (70.652; -3.313) mentre i guariti/dimessi si attestano a 213.095 (+6.009). Gli ospiti di strutture territoriali sono 225 e le persone in osservazione nei pronto soccorso sono 58. (ANSA).