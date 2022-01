Covid: Or Ancona, 87 posti letto occupati su 103 disponibili

(ANSA) - ANCONA, 26 GEN - Si assottiglia sempre più agli Ospedali Riuniti di Ancona il margine di posti letto a disposizione dei malati Covid, e il sold out si fa più vicino.

Dati alla mano, tra l'ospedale regionale di Torrette e il materno-infantile Salesi sono 103 i letti Covid attivati presso l'azienda ospedaliero universitaria, una dotazione potenziale in base al piano pandemico della Regione Marche. Di questi 52 sono ordinari, 22 di semintensiva e 29 di terapia intensiva. Nel dettaglio 81 letti sono stati attivati a Torrette (38 letti ordinari, 18 nei reparti semintensivi e 25 in terapia intensiva) ed i restanti 22 all'ospedale Salesi di Ancona (14 ordinari, 4 semintensiva e 4 in terapia intensiva), 5 dei quali sono stati attivati proprio nei giorni scorsi, nel reparto di Pediatria, per far fronte all'incremento dei ricoveri registrato nelle ultime settimane nella fascia di popolazione in età pediatrica.

Ad oggi, tra Torrette e Salesi, i pazienti Covid occupano 87 posti letti sui 103 attivati e a disposizione: 23 in terapia intensiva, 21 in semintensiva e 43 nei reparti ordinari), ma ci sono anche ulteriori 2 pazienti risultati positivi e attualmente in Pronto Soccorso in attesa di ricovero. Il margine per raggiungere la saturazione completa è ancora di 14 posti letto: lo step successivo, prevede, in caso di necessità, la possibilità di riconvertire in area Covid 20 posti letto nel reparto di Medicina d'Urgenza, prima di provvedere alla riconversione di altri reparti in aree Covid. Sul fronte della situazione dei posti letto riservati ai pazienti non Covid, attualmente questa si attesta a quota 681 letti, 584 dei quali occupati, ma va tenuto in considerazione che ci sono anche 12 pazienti in attesa di ricovero nell'area del Pronto Soccorso e che sulla struttura vengono centralizzate le patologie tempo-dipendenti ed i politraumi di tutta la regione, pertanto si tratta di posti difficilmente comprimibili ulteriormente.

(ANSA).