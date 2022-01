Covid: Marche; in 24h 6.196 casi, incidenza in lieve rialzo

In un giorno 6.196 casi di contagio al coronavirus nelle Marche e l'incidenza continua a salire ma in maniera molto contenuta: è arrivata a 2.691,01 ma da cinque giorni, nonostante i rialzi costanti, si mantiene nell'intervallo tra 2.600 e 2.700 dopo le precedenti impennate.

Lo evidenziano i dati forniti dall'Osservatorio epidemiologico regionale. Nell'ultima giornata 789 persone con sintomi; gran parte dei casi ascrivibile a contatti stretti di positivi (1.978); 1.727 i contatti domestici, in crescita contagi che emergono da ambiente scolastico/formativo (98), 27 in ambiente di vita/socialità, 3 in ambito lavorativo, 1 in setting assistenziale e 2 sanitario; per altri 1.543 in corso un approfondimento epidemiologico.

Tra persone di età compresa tra 25 e 44 anni il numero più alto di casi (1.716), seguite dalle fasce 45-59 (1.371), 6-10 anni (637) e 14-18 anni (465). Tra bimbi di 3-5 anni 350; 355 positivi in un giorno nella classe d'età 11-13 anni e 98 in quella 0-2 anni. La provincia che registra più casi di positività è ancora Ancona (1.636). seguita da Pesaro Urbino (1.437), Macerata (1.325), Ascoli Piceno (828) e Fermo (697); 273 i casi provenienti da fuori regione. Il totale di tamponi eseguiti si attesta a 19.039 (15.628 tra tamponi diagnosi e test antigenici, con il 39,6% di positivi; e 3.411 tamponi del percorso guariti). (ANSA).