Covid: Marche, 5.952 casi in 24h,incidenza scende a 2.609,65

Nelle ultime 24ore è scesa l'incidenza cumulativa di casi di positività al Covid su 100mila abitanti e il sensibile calo di 'pendenza' della curva si nota anche dal grafico che accompagna il bollettino della Regione: sono 5.952 i contagi registrati in un giorno con incidenza in calo da 2.985,12 di ieri all'attuale 2.609,65. L'aggiornamento dell'Osservatorio epidemiologico regionale dà conto di 633 persone con sintomi; i casi comprendono anche 3.004 contatti stretti di positivi, 1.199 contatti domestici, 59 in ambienti di scuola/formazione, 4 in ambiente di lavoro, 3 di vita/socialità, 1 in setting sanitario e 1 assistenziali; oltre mille (1.034) i contagi sui quali è in corso un approfondimento epidemiologico.

Tra le varie province è Ancona quella che ha rilevato più casi (1.583); seguono Pesaro Urbino (1.456), Macerata (1.174), Ascoli Piceno (800) e Fermo (704); sono 235 i contagiati provenienti invece da fuori regione. Tra le fasce d'età 'primeggia' ancora quella tra 25 e 44 anni (1.648 casi) che precede quella 45-59 anni (1.339) mentre le altre fasce registrano un numero molto inferiore di contagiati; sono 1.642 i nuovi positivi under 18 tra cui 550 tra 6-10 anni.

In tutto eseguiti 18.110 tamponi (15.363 tra tamponi e antigenici di diagnosi, che registra il 38,7% di positivi, e 2.748 nel percorso 'guariti'). (ANSA).