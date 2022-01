Covid: Marche, -1 ricovero (328) ma +7 in Intensiva (65)

(ANSA) - ANCONA, 15 GEN - Nell'ultima giornata hanno segnato il passo i ricoveri nelle Marche: un ricovero in meno rispetto a ieri e ora il totale è di 328. Sono però aumentai i pazienti in terapia intensiva (+7; 65 pazienti) a fronte di una diminuzione in Semintensiva (-3; 65) e in reparti non intensivi (-5; 198). I reparti di Terapia intensiva, fa sapere la Regione, sono saturi di pazienti al 25,4% mentre in Area medica (in tutto 263 degenti; 26%). Tre i decessi correlati al Covid e il totale arriva a 3.310: nell'ultima giornata sono deceduti un 66enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), una 74enne di Falconara Marittima (Ancona) e una 93enne di Monte Vidon Corrado (Fermo); le vittime erano alle prese anche con patologie pregresse.

Sul fronte contagi, condizionati anche oggi dalla nuova modalità di conteggio che comprende anche i test antigenici rapidi ora validi da soli per la diagnosi, sono 5.766 casi giornalieri con l'incidenza a 1.257,42.

Nelle Marche ci sono 190 persone ospitate in strutture territoriali e 47 in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi è 15.349 (+2.598) e le persone in isolamento domiciliare 56.674 (+12.805) mentre i guariti/dimessi sono 158.745 (+3.165). (ANSA).