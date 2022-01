Covid: +16 ricoveri Marche (326), 4 morti, anche 49enne

(ANSA) - ANCONA, 12 GEN - Impennata dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche che salgono nelle ultime 24 ore a 326, + 16 su ieri. Un incremento limitato nelle terapie intensive (58; +1), più sostenuto nelle aree semi intensive (61; +6) e nei reparti non intensivi (207; +9). a cui si aggiungono 19 dimessi. Quattro i decessi nell'ultima giornata: sono morti una donna e tre uomini, uno dei quali aveva 49 anni (il più anziano 92), tutti con patologie pregresse, che fanno salire il totale a 3.303. In calo le persone in osservazione nei pronto soccorso, 43 (ieri erano 61), mentre gli ospiti di strutture territoriali (Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Corinaldo, Porto Sant'Elpidio) salgono a 174. I positivi alla data di oggi sono 10.953 (+174), di cui 10.627 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena sono invece complessivamente 30.561, di cui 7.689 con sintomi. I dimessi/guariti salgono a 151.170 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. (ANSA).