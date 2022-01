Covid: Marche, -5 ricoveri in 24h (304) ma +3 Intensiva (57)

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - Nell'ultima giornata flessione di ricoveri Covid nelle Marche (304; -5 rispetto a ieri) ma aumentano nelle Terapie intensive (57; +3). Gli altri degenti sono assistiti nei reparti semintensivi (55; -1) e non intensivi (192 (-7); 20 le persone dimesse dagli ospedali in 24 ore. Il quadro emerge dall'ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione.

Nessun decesso in 24 ore: il numero di vittime resta fermo a 3.291. In un giorno 879 nuovi casi di coronavirus e l'incidenza di positivi su 100mila abitanti sale a 864,65 (840,67 ieri).

Gli ospiti di strutture territoriali sono attualmente 148 e 70 persone assistite nei pronto soccorso. Il totale di positivi (isolati più ricoverati) si porta a 10.888 (+65) e in tutto le persone in isolamento domiciliare sono 27.364 (+220); i guariti/dimessi salgono a 147.109 (+814). (ANSA).