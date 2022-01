Covid: +879 casi nelle Marche, incidenza a 864,65

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - Sono solo 879 i nuovi positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore (ieri 2.318), in corrispondenza ad un basso numero di tamponi analizzati nella giornata festiva di ieri: 4.197 nel percorso diagnostico screening (positività al 20,9%) su 5.540 tamponi totali, oltre a 2.834 tamponi antigenici screening (con 1.138 positivi da sottoporre a tampone molecolare). il tasso di incidenza però continua crescere e arriva a 864,65 su 100mila abitanti, rispetto a ieri quando era stato, già in crescita, 840,6I.

Secondo i dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, la provincia di Ancona è ancora quella con il maggior numero di contagi, 526, seguita da Pesaro Urbino con 107, Macerata con 98, Fermo con 59, Ascoli Piceno con 53 e 36 casi fuori regione. Il virus continua a circolare soprattutto nelle fasce di età 25-44 anni (262 casi) e 45-59 anni (198). Ci sono 115 casi tra i 19-24enni. Sono 169 complessivamente i nuovi casi nelle fasce di età da zero a 18, con numeri più alti per 11-13 anni (39) e 14-18 (78). I soggetti sintomatici sono 212. Per 109 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Sempre secondo l'Osservatorio Epidemiologico regionale, il 61% dei nuovi casi è vaccinato con 2-3 dosi, il 39% non è vaccinato. Nei reparti di terapia intensiva invece è vaccinato il 19% dei ricoverati e non lo è l'81%. (ANSA).