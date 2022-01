Sanità: Ancona, 35 pazienti in Ps tra cui 3 casi Covid

(ANSA) - ANCONA, 01 GEN - Serata di fine anno e Capodanno intensi per il Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona a Torrette. Sono circa 35 i pazienti che si sono recati in Ps dalle 20 di ieri tra i quali tre casi Covid (non gravi) per cure di vario tipo di cui uno 'scoperto' durante esami in ospedale.

Tra loro il 22enne che, a Roccafluvione, si è ferito gravemente ad entrambe le mani mentre, con alcuni amici, faceva esplodere petardi in piazza: il giovani era stato valutato al Pronto soccorso dell'ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno e trasferito ad Ancona dove poi è stato operato per l'amputazione subtotale di alcune dita delle mani.

Al Pronto soccorso di Ancona, guidato dalla dott.ssa Susanna Contucci, sono stati otto i pazienti assistiti dalle 20 ieri a mezzanotte e poi 27 dalla mezzanotte alle 7 di oggi. (ANSA).