Scuola Passaggi: termina il corso 'Scrivere un libro'

(ANSA) - FANO, 17 DIC - Ultimo weekend di lezioni per il corso 'Scrivere un libro' promosso da Scuola Passaggi, la scuola di scrittura istituita da Passaggi Festival della Saggistica, in programma sabato 18 e domenica 19 dicembre a Fano, nella sala ipogea della Mediateca Montanari. Ad accompagnare gli iscritti fino alla conclusione del percorso, che si è svolto tutto in presenza, per tre fine settimana, da ottobre, saranno autori molto noti e figure affermate nel mondo dell'editoria. A partire da Lorenzo Pavolini, direttore della scuola e per molti anni voce storica di Radio 3, che proporrà un approfondimento sullo 'sguardo' dello scrittore e sulla costruzione della 'scena madre'. A cura di Pavolini sarà anche la revisione finale dei testi prodotti dagli iscritti e la lectio magistralis conclusiva 'Scrivere sempre'. In cattedra, in collegamento da remoto, inoltre, uno degli scrittori italiani più noti: Giorgio Van Straten, premio Viareggio nel 2000, già direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, attuale presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia e autore tradotto a livello internazionale, con la lectio magistralis sul tema 'Raccontare la storia'. Spazio all'editoria con Beatrice Minzioni, responsabile comunicazione della casa editrice Solferino, che affronterà 'L'avventura editoriale' e le 'Scritture in corso'.

Tredici gli iscritti al corso, che riceveranno il diploma finale.

Gia aperte le iscrizioni due nuovi corsi on line promossi da Scuola Passaggi e coordinati da Carolina Iacucci, docente e critica letteraria: 'Aprire il cassetto. Finalmente scrivere' con Marilù Oliva, e 'Il Mestiere del giallo' con Francesco Recami al via dal mese di marzo. Informazioni ed iscrizioni sul sito www.scuolapassaggi.it. (ANSA).