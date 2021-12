Carmen in versione smart per piccoli teatri storici Marche

(ANSA) - ANCONA, 14 DIC - L'opera lirica, in versione 'tascabile' e smart, torna protagonista nei piccoli teatri storici delle Marche, regione caratterizzata da una "densità" teatrale senza eguali. Il progetto "Opera Smart. Carmen nei teatri storici delle Marche" è stato presentato dall'Orchestra Sinfonica G. Rossini che, ha ricordato il presidente Saul Salucci, da alcuni anni ha sviluppato una propria cifra stilistica nella riduzione 'cameristica' di opere liriche, destinate a piccoli spazi per valorizzarli e nello stesso tempo offrire produzioni sostenibili e di qualità. "Un progetto in linea con le azioni che stiamo portando avanti - ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini -. e cioè la rivitalizzazione del territori e la valorizzazione dei borghi storici. E' un'iniziativa anche molto coerente alla candidatura che la Regione Marche sta promuovendo presso l'Unesco per il riconoscimento del patrimonio teatrale storico marchigiano". La "Carmen" in versione pocket sarà allestita in due piccoli ma importanti teatri storici delle Marche. Al Teatro "Luigi Mercantini" di Ripatransone (Ascoli Piceno) andrà in scena giovedì 23 dicembre alle 21:15, mentre al Teatro Comunale di Montecarotto (Ancona), detto anche 'la piccola Scala' è in programma nella serata di lunedì 27 dicembre, alle 21:15. In scena il mezzosoprano Anna Malavasi, che ha portato il ruolo nei maggiori teatri del mondo, per l'occasione nella duplice veste di regista e interprete. "Ho immaginato un toro imponente, simbolo della Spagna, che domina il palcoscenico con i suoi 5 metri per 4" ha raccontato -. E' un'opera smart ma anche pocket che si apre con immediatezza a tutti i tipi di pubblico". Con lei in scena il tenore Alessandro Fantoni (Don Josè), il baritono Alessandro Biagiotti (Escamillo), il soprano Daniela Zerbinati (Micaëla); Giulia De Blasis e Anna Cornacchini rispettivamente Frasquita e Mercedes. La messa in scena è arricchita dal balletto Center Stage di Pesaro, con le coreografie di Laura Mungherli. L'ingresso agli spettacoli è gratuito, con prenotazione obbligatoria del posto in sala (ANSA).