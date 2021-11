Torna 'Il Natale che non ti aspetti', 100 eventi Pesaro Urbino

(ANSA) - PESARO, 28 NOV - Torna in presenza nella provincia di Pesaro Urbino 'Il Natale che non ti aspetti', dopo l'edizione digital 2020: i mercatini più belli del centro Italia, presepi d'arte, castelli medievali, borghi illuminati dalla sola luce delle candele, iniziative per i più piccoli in compagnia di Babbo Natale e i suoi elfi, laboratori, concerti, spettacoli.

Oltre 100 iniziative in 20 Comuni, dal 27 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, sotto il coordinamento dell'Unione delle Pro Loco di Pesaro Urbino, promosso dalla Regione Marche e dalla Provincia, in tutta sicurezza grazie a rigorosi protocolli sanitari. Candelara, Fano, Fossombrone, Frontone, Mombaroccio, Pergola, Urbino, Urbania, Cagli e Paravento, Fermignano, Fratte Rosa, Gradara, Macerata Feltria, Mondolfo, Montecchio di Vallefoglia, Montemaggiore al Metauro, Monte Grimano Terme, Orciano di Pesaro, Piobbico, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Ippolito i Comuni interessati, che si mettono in rete, dal mare Adriatico al Montefeltro. Il via sabato 27 novembre a Mombaroccio, con i vicoli medioevali animati da spettacoli e mercatini artigiani: lo steso giorno Candele a Candelara con candele di ogni forma e profumazione, oggettistica artigianale e stand gastronomici in oltre 60 casette in legno attorno alle mura del castello: a Fano 'Il Natale Più'. Nei fine settimana successivi Fossombrone sarà illuminata da 60mila luci, Pergola ospiterà Cioccovisciola, Festa del Cioccolato e della Visciola.

A Urbino, patria di Raffaello e patrimonio Unesco, dall'8 dicembre tornano Le Vie dei Presepi, opere straordinarie esposte in luoghi suggestivi. Luci d'arte, presepi viventi, musica, enogastronomia, specialità del territorio e artigianato i protagonisti degli altri eventi. Il 10 dicembre 'Il Natale che non ti aspetti', in occasione della Giornata delle Marche, tingerà di rosso i più importanti monumenti. (ANSA).