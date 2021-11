Covid: Marche; deceduto 45enne e +4 ricoverati (91) in 24h

Ricoveri per Covid-19 in aumento nelle Marche nell'ultima giornata (91; +4 rispetto a ieri): +4 in Terapia intensiva intensiva (23), +3 nei reparti non intensivi (43) e -3 in Semintensiva (25), in 9 sono stati dimessi. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: nell'ultima giornata sono stati rilevati 93 positivi al coronavirus con incidenza in lieve calo a 132,47 (ieri 132,87), tra i quali 14 giovani di età compresa tra 0-13 anni. Intanto si è registrato il decesso di un 45enne di Civitanova Marche (Macerata), con patologie pregresse, che porta il totale regionale a 3.136.

Sul fronte contagi dei 93 casi sono 46 quelli rilevati in provincia di Ancona, 33 a Pesaro Urbino; seguono le province di Macerata (7), Ascoli Piceno (3) e Fermo (1); tre i casi da fuori regione. I sintomatici sono 22; i casi comprendono 14 contatti stretti di positivi, 36 contatti domestici, due scuola/formazione, uno ciascuno in ambiente di lavoro, assistenziale e sanitario; su 15 contagi in corso approfondimenti epidemiologici. Eseguiti 2.133 tamponi (1.188 nel percorso diagnostico con il 7,8% di positivi, e 945 nel percorso guariti) oltre a 768 test antigenici (36 positivi).

I casi di positività riguardano un po' tutte le fasce d'età tra cui le più numerose: 21 tra i 24 e 45 anni, 18 tra 45-59 anni e 14 tra i 70 e 79 anni, 10 tra i 6 e i 10 anni. Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) scende a 3.784 (-10) e le quarantene a 7.819 (-196) mentre i guariti/dimessi sono 113.754 (+103). Sono 84 gli assistiti presso strutture territoriali e dieci in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).